Нападающий Барселоны Жоау Фелиш попал в конфликтную ситуацию во время матча 15-го тура Ла Лиги против Атлетико. Агрессором выступил Хосе Мария Хименес.

Во время поединка между Барселоной и Атлетико возникла конфликтная ситуация между Жоау Фелишем (выступает за Барсу, но права принадлежат именно Атлетико) и Хосе Марией Хименесом.

Барселона – Атлетико – 1:0 – видео гола и обзор матча

Защитник Атлетико подошел к португальцу и спросил: "Ты хочешь драться или как?" Фелиш повторял, что Хименес его ударил. Разрешить конфликт помог Коке, который обратился к Хименесу: "Ты видел? Он просто пытается сделать так, чтобы ты получил вторую желтую. Успокойся".

Напомним, Барселона минимально одолела Атлетико (1:0), а единственный гол во встрече забил именно Фелиш. Кстати, Жоау выступает за "блаугранас" на правах аренды и уже по завершении сезона должен вернуться в Атлетико.

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Giménez à Joao Félix :



« Tu m'as frappé, tu veux te battre ou quoi ? » pic.twitter.com/wVJWz3CDHw — Barça News (@BarcaNewsFRA) December 3, 2023