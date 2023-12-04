Нападник Барселони Жоау Феліш потрапив у конфліктну ситуацію під час матчу 15-го туру Ла Ліги проти Атлетіко. Агресором виступив Хосе Марія Хіменес.

Під час поєдинку між Барселоною та Атлетіко виникла конфліктна ситуація між Жоау Фелішем (виступає за Барсу, але права належать саме Атлетіко) та Хосе Марією Хіменесом.

Барселона – Атлетіко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Захисник Атлетіко підійшов до португальця та спитав: "Ти хочеш битись чи як?" Феліш повторював, що Хіменес його вдарив. Розв'язати конфлікт допоміг Коке, який звернувся до Хіменеса: "Ти бачив? Він просто намагається зробити так, щоб ти отримав другу жовту. Заспокойся".

Нагадаємо, Барселона мінімально здолала Атлетіко (1:0), а єдиний гол у зустрічі забив саме Феліш. До речі, Жоау виступає за "блаугранас" на правах оренди та вже по завершенні сезону має повернутись в Атлетіко.

Барселона завдяки голу Феліша втримала перемогу над Атлетіко – "блаугранас" отримали шанс впритул наблизитись до Жирони

Giménez à Joao Félix :



« Tu m'as frappé, tu veux te battre ou quoi ? » pic.twitter.com/wVJWz3CDHw — Barça News (@BarcaNewsFRA) December 3, 2023