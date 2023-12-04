"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розказує про надважливий матч чинних учасників плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24.

Барселона й Атлетіко підходили до зустрічі на Монжуїку з рівною кількістю очок. Команди трималися в топ-4, однак нічия їх аж ніяк не влаштовувала – Жирона та Реал відірвались аж на сім балів. Ще одна осічка могла надовго викинути із боротьби за золото.

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Перший тайм виявився відверто провальним для мадридців. Підопічні Дієго Сімеоне завдали всього три удари по воротах, награвши на 0,19 очікуваних голів. Єдиний небезпечний момент, створений на цьому відрізку, так і не завершився пострілом по воротах – Льоренте отримав проникний пас на правий край штрафного й п'яткою скинув м'яч Моліні, а той прокинув його повз Пенью. Захисники підстрахували кіпера.

Це трапилось ще на 5-й хвилині. До того часу Атлетіко вже міг "горіти". Рафінья вже на 55-й секунді прийняв пас на правому куті воротарського, обігрався з Педрі, обіграв Ермосо в штрафному й опинився прямо перед Облаком. Бразилець, однак, замість удару вирішив прострілювати на дальню – а там нікого не було.

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На 6-й же хвилині Рафінья міг стати автором асисту, виконавши подачу на лінію воротарського. Лєвандовскі замикав ударом головою, але у площину не влучив! На 12-й же подавав Кунде, а Роберт завершував ударом з 11-ти метрів – поляк пробив з правої, але м'яч знову пройшов повз ворота! Фани Барселони потім ще довго згадували ці моменти, адже в наступні 15 хвилин гра тотально вирівнялась.

Ніщо не віщувало нових гострих моментів, однак на 28-й хвилині "блаугранас" організували цілий гол. Рафінья опинився у центрі й отримав розрізну передачу від Кунде, протягнув м'яч на чужу третину й покотив на лівий кут карного майданчика – Феліш же видряпав сферу в Моліни й влетів на край штрафного. Жоау опинився прямо перед Облаком, ефектно перекинувши словенця. 0:1!

Орендований у Атлетіко нападник весело святкував взяття воріт "матрацників", а наприкінці першого тайму він міг і дубль оформити. Гюндоган на лівому фланзі обігрався з Канселу, отримав проникний пас і влетів на край штрафного, після чого покотив Фелішу на лінію воротарського. Жоау пробивав з метру, однак Облак врятував мадридців.

Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Барселони. Мінімальної за рахунком, але не по грі. Атлетіко на полі просто не було, тож Дієго Сімеоне наважився на потрійну заміну. По перерві замість Рікельме, Моліни й Хіменеса вийшли Корреа, Аспілікуета та Ліно.

Заміни допомогли Атлетіко вирівняти гру. До 70-х хвилин моментів майже не виникало. Винятком став лишень епізоди на 58-й хвилині, коли Рафінья отримав пас п'яткою від Педрі й бахнув з лінії штрафного. "Матрацників" врятувала стійка! Крім того, на 61-й сталася паніка біля воріт Барси – Пенья вибив простріл Льоренте на ногу Мораті, однак той не зміг підлаштуватись.

Тоді Дієго Сімеоне провів ще дві заміни, кинувши у бій Депая та Сауля замість Морати й Коке. І ось тут Барсі стало важче, хоча до реального загострення у гостей справа ніяк не доходила. То м'яч на дальній стійці впаде з ноги Корреа, то Грізманна наздоженуть перед карним майданчиком при потенційному виході віч-на-віч. "Блаугранас" могли покарати на контратаках, однак господарі пороли їх аналогічним чином.

В останній 15-хвилині тиск Атлетіко вже став фактом. На 80-й агресія мадридців таки могла вилитись у гол – це Депай пробивав зі штрафного метрів з 23-х. М'яч летів у ліву дев'ятку, однак Пенья зробив карколомний стрибок і перевів його у поперечку!

Барселона огризнулась на 86-й вриванням Лєвандовскі. Роберт на правому краю штрафного переграв Ермосо й вистрілив у дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! За марнотратство могло прилетіти покарання вже у компенсований час, коли Де Паулю вдався вражаючий розрізний пас з власної половини. Депай відірвався від захисників, влетів у штрафний, але замість удару покотив поперек – Кунде ж не дав замкнути.

Останній шанс врятуватись від поразки Атлетіко отримав на 90+4 хвилині. Ермосо зачепився за навіс зі стандарту й переправив м'яч на праву половину штрафного, де усі забули про Корреа. Анхель опинився перед голкіпером і завдав потужного удару, однак Пенья врятував Барсу.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Барселони. Каталонці набрали 34 очки, наблизившись до Реала та Жирони на відстань чотирьох залікових балів. Наступного тижня "блаугранас" зустрінуться саме з Жироною.

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