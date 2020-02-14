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Хлебас оригинально сравнил себя с Роналду

21:00 30 Читати українською
Хлебас оригинально сравнил себя с Роналду
Дмитрий Хлёбас / фото из открытых источников

Нападающий Десны Дмитрий Хлёбас озвучил свои планы насчет дальнейшего развития карьеры.

"Как и каждый футболист, я, конечно, хочу поехать в хороший клуб. В Европу. Не знаю, что для этого не хватает. Нужно показать хороший результат, а дальше будет видно.

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У нас не такая команда, когда 10 человек обороняются, а какой-то Роналду постоянно убегает и забивает голы. Но я люблю это делать. Как игрок атаки, я должен брать на себя инициативу", – поделился Хлёбас в программе Футбольный формат.

Отметим, что Хлёбас провел 12 матчей за Десну в текущем сезоне, отметившись 7 голами, а его команда занимает третье место в УПЛ.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Дмитрий Хлебас Дмитрий Хлебас Десна Десна
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