Хлебас оригинально сравнил себя с Роналду

Нападающий Десны Дмитрий Хлёбас озвучил свои планы насчет дальнейшего развития карьеры.

"Как и каждый футболист, я, конечно, хочу поехать в хороший клуб. В Европу. Не знаю, что для этого не хватает. Нужно показать хороший результат, а дальше будет видно.

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У нас не такая команда, когда 10 человек обороняются, а какой-то Роналду постоянно убегает и забивает голы. Но я люблю это делать. Как игрок атаки, я должен брать на себя инициативу", – поделился Хлёбас в программе Футбольный формат.

Отметим, что Хлёбас провел 12 матчей за Десну в текущем сезоне, отметившись 7 голами, а его команда занимает третье место в УПЛ.

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