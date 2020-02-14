Хльобас оригінально порівняв себе з Роналду

Нападник Десни Дмитро Хльобас озвучив свої плани щодо подальшого розвитку кар'єри.

"Як і кожен футболіст, я, звичайно, хочу поїхати в хороший клуб. В Європу. Не знаю, що для цього не вистачає. Потрібно показати хороший результат, а далі буде видно.

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У нас не така команда, коли 10 чоловік обороняються, а якийсь Роналду постійно тікає і забиває голи. Але я люблю це робити. Як гравець атаки, я повинен брати на себе ініціативу", – поділився Хльобас в програмі Футбольний формат.

Зазначимо, що Хльобас провів 12 матчів за Десну в поточному сезоні, відзначившись 7 голами, а його команда посідає третє місце в УПЛ.

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