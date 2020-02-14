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Игроки Десны получили солидную премию за победу над Динамо, – журналист

20:06 139 Читати українською
Игроки Десны получили солидную премию за победу над Динамо, – журналист
Динамо – Десна / фото: Оксана Васильева

Журналист Олег Ящук озвучил сумму, которую получили игроки Десны за победу над Динамо в первом круге УПЛ.

Футболисты Десны за победу в матче УПЛ получают по 50 тысяч гривен, сообщили в программе Футбольный формат.

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По информации источника, большая премия только у игроков Шахтера и Александрии. Интересно, что за победу над Динамо в первом круге чемпионата Украины (2:1) черниговцы получили по 100 тысяч гривен. При этом средняя зарплата футболистов Десны составляет 100-150 тысяч гривен.

К слову, Десна занимает третье место в УПЛ, имея в активе 33 очка. Следующий матч черниговцы проведут против действующего чемпиона – Шахтера, поединок запланирован на 23 февраля, начало в 14:00.

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