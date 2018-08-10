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Хьюджилл, который чистил бутсы Ярмоленко, перешел в Мидлсбро

11:31 33 Читати українською
Хьюджилл, который чистил бутсы Ярмоленко, перешел в Мидлсбро
Джордан Хьюджилл / Мідлсбро

Нападающий Вест Хэма Джордан Хьюджилл на правах аренды будет выступать за Мидлсбро.

Мидлсбро на своем официальном сайте объявил о полугодовой аренде нападающего Джордана Хьюджилла.

Ярмоленко выиграл спор у нападающего Вест Хэма Хьюджилла – игрок чистил бутсы украинца

Футболист ранее выступал за Марск, Сием Ред Стар, Консетт и Уинтби, пока не перешел на профессиональный уровень и не подписал контракт с Порт Вейл в возрасте 21 года. Позже футболиста заметил Вест Хэм.

Этим летом англичанин успел проиграть спор украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко и чистил его бутсы.

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