Хьюджилл, который чистил бутсы Ярмоленко, перешел в Мидлсбро

Англия — 09:00 432
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Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19
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Заря – Брага: луганчане не имеют атаки, Караваев – герой, проклятие Кариуса витает над УкраинойЛига Европы — 00:53 1320
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Заря – Брага: Караваев забил блестящий голЛига Европы — 9 авг 325
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Заря – Брага: онлайн-видеотрансляция матча Лиги Европы – как это былоЛига Европы — 9 авг 596
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Мариуполь – Бордо: приазовцы себя превзошли, но индивидуальные ошибки отобрали у них шансы на продолжение борьбыЛига Европы — 9 авг 1054
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