Нападающий Вест Хэма Джордан Хьюджилл на правах аренды будет выступать за Мидлсбро.

Мидлсбро на своем официальном сайте объявил о полугодовой аренде нападающего Джордана Хьюджилла.

Ярмоленко выиграл спор у нападающего Вест Хэма Хьюджилла – игрок чистил бутсы украинца

Футболист ранее выступал за Марск, Сием Ред Стар, Консетт и Уинтби, пока не перешел на профессиональный уровень и не подписал контракт с Порт Вейл в возрасте 21 года. Позже футболиста заметил Вест Хэм.

Этим летом англичанин успел проиграть спор украинскому полузащитнику Андрею Ярмоленко и чистил его бутсы.

Хакшабанович, который чистил бутсы Ярмоленко, перешел в Малагу