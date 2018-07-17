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Ярмоленко выиграл спор у нападающего Вест Хэма Хьюджилла – игрок чистил бутсы украинца

22:08 216 Читати українською
Ярмоленко выиграл спор у нападающего Вест Хэма Хьюджилла – игрок чистил бутсы украинца
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Новичок Вест Хэма Андрей Ярмоленко поспорил с нападающим Джорданом Хьюджиллом и выиграл.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко на что-то поспорил с другим новичком "молотобойцев" Джорданом Хьюджиллом.

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В итоге, форвард чистил бутсы украинца, а Ярмоленко снял это на видео.

Андрей подписал его: "Не волнуйся, в следующий раз выиграешь".

Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Видеоновости Джордан Хьюджилл Джордан Хьюджилл Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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