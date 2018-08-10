Х'юджил, який чистив бутси Ярмоленку, перейшов у Мідлсбро

Нападник Вест Хема Джордан Х'юджил на правах оренди виступатиме за Мідлсбро.

Мідлсбро на своєму офіційному сайті оголосив про піврічну оренду нападника Джордана Х'юджила.

Ярмоленко виграв спір у нападника Вест Хема Х'юджила – гравець чистив бутси українця

Футболіст раніше виступав за Марск, Сієм Ред Стар, Консетт та Вінтбі, поки не перейшов на професійний рівень та не підписав контракт з Порт Вейл у віці 21 року. Пізніше футболіста помітив Вест Хем.

Цього літа англієць встиг програти спір українському півзахиснику Андрію Ярмоленку та чистив його бутси.

Хакшабановіч, який чистив бутси Ярмоленку, перейшов у Малагу