toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАРІУПОЛЬ - БОРДО ЗОРЯ - БРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ

Х'юджил, який чистив бутси Ярмоленку, перейшов у Мідлсбро

11:31 1 Читать на русском
Х'юджил, який чистив бутси Ярмоленку, перейшов у Мідлсбро
Джордан Х'юджил / Мідлсбро

Нападник Вест Хема Джордан Х'юджил на правах оренди виступатиме за Мідлсбро.

Мідлсбро на своєму офіційному сайті оголосив про піврічну оренду нападника Джордана Х'юджила.

Ярмоленко виграв спір у нападника Вест Хема Х'юджила – гравець чистив бутси українця

Футболіст раніше виступав за Марск, Сієм Ред Стар, Консетт та Вінтбі, поки не перейшов на професійний рівень та не підписав контракт з Порт Вейл у віці 21 року. Пізніше футболіста помітив Вест Хем.

Цього літа англієць встиг програти спір українському півзахиснику Андрію Ярмоленку та чистив його бутси.

Хакшабановіч, який чистив бутси Ярмоленку, перейшов у Малагу

Теги
Англія Мідлсбро Мідлсбро Трансфери Чемпіонату Англії Джордан Х'юджил Джордан Х'юджил Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
36
хв
Олімпік
19:00
Львів
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук