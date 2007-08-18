Хакшабанович, который чистил бутсы Ярмоленко, перешел в Малагу

Полузащитник Вест Хэма Сеяд Хакшабанович стал игроком представителя Сегунды Малаги.

Малага на своем официальном сайте сообщила о годичной аренде хавбека Вест Хэма Сеяд Хакшабановича.

Ярмоленко снова выиграл спор в Вест Хэме – на этот раз бутсы украинца чистил Хакшабанович

Черногорец дебютировал в чемпионате Швеции в возрасте 15 лет. После выступлений в Хальмстадс, где Сеяд забил 13 голов в 70 поединках, перешел в Вест Хэм Юнайтед.

Малага по итогам сезона 2017/2018 заняла последнюю 20 строчку в турнирной таблице Примеры и опустилась в Сегунду.