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Хакшабанович, который чистил бутсы Ярмоленко, перешел в Малагу

13:58 49 Читати українською
Хакшабанович, который чистил бутсы Ярмоленко, перешел в Малагу
Сеяд Хакшабанович / ФК Малага

Полузащитник Вест Хэма Сеяд Хакшабанович стал игроком представителя Сегунды Малаги.

Малага на своем официальном сайте сообщила о годичной аренде хавбека Вест Хэма Сеяд Хакшабановича.

Ярмоленко снова выиграл спор в Вест Хэме – на этот раз бутсы украинца чистил Хакшабанович

Черногорец дебютировал в чемпионате Швеции в возрасте 15 лет. После выступлений в Хальмстадс, где Сеяд забил 13 голов в 70 поединках, перешел в Вест Хэм Юнайтед.

Малага по итогам сезона 2017/2018 заняла последнюю 20 строчку в турнирной таблице Примеры и опустилась в Сегунду.

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