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Хетафе спас ничью в матче с Атлетиком: 13-й тур Ла Лиги, матчи воскресенья

14:55 5 Читати українською
Хетафе спас ничью в матче с Атлетиком: 13-й тур Ла Лиги, матчи воскресенья
Борьба в матче / Официальный сайт Ла Лиги

В матче 13 тура Ла Лиги Хетафе и Атлетик разошлись миром. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 13 тур

Атлетик – Хетафе – 1:1

Голы: Ноласкоаин, 67 – Мата, 77

Севилья – Вальядолид – начало матча в 17:15

Эспаньол – Жирона – начало матча в 19:30

Вильярреал – Бетис – начало матча в 21:45

Хетафе спас ничью в концовке матча с Атлетиком. Баски больше контролировали игру, и вышли вперед благодаря голу Ноласкоаина через 5 минут после выхода на замену. Однако Мата через 10 минут спас ничью для Хетафе.

После этой игры Хетафе набрал 17 очков и поднялся на 10 место. Атлетик с 11 пунктами остался на 18 позиции.

Испания13 турСан Мамес (Бильбао)

Атлетик - Хетафе: Воскресенье 25 ноября 2018

Атлетик
Матч окончен
1 : 1
Хетафе
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