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Хетафе врятував нічию в матчі з Атлетіком: 13-й тур Ла Ліги, матчі неділі

14:53 18 Читать на русском
Хетафе врятував нічию в матчі з Атлетіком: 13-й тур Ла Ліги, матчі неділі
Боротьба в матчі / Офіційний сайт Ла Ліги

В матчі 13 туру Ла Ліги Хетафе та Атлетік розійшлись миром. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 13 тур

Атлетік – Хетафе – 1:1

Голи: Ноласкоаїн, 67 – Мата, 77

Севілья – Вальядолід – початок матчу о 17:15

Еспаньйол – Жирона – початок матчу о 19:30

Вільяреал – Бетіс – початок матчу о 21:45

Хетафе врятував нічию в кінцівці матчу з Атлетіком. Баски більше контролювали гру, і вийшли вперед завдяки голу Ноласкоаїна через 5 хвилин після виходу на заміну. Однак Мата через 10 хвилин врятував нічию для Хетафе.

Після цієї гри Хетафе набрав 17 очок і піднявся на 10 місце. Атлетік з 11 пунктами лишився на 18 позиції.

Іспанія13 турСан Мамес (Більбао)

Атлетік - Хетафе: Неділя 25 листопада 2018

Атлетік
Матч завершено
1 : 1
Хетафе
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