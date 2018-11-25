Хетафе врятував нічию в матчі з Атлетіком: 13-й тур Ла Ліги, матчі неділі

В матчі 13 туру Ла Ліги Хетафе та Атлетік розійшлись миром. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 13 тур

Атлетік – Хетафе – 1:1

Голи: Ноласкоаїн, 67 – Мата, 77

Севілья – Вальядолід – початок матчу о 17:15

Еспаньйол – Жирона – початок матчу о 19:30

Вільяреал – Бетіс – початок матчу о 21:45

Хетафе врятував нічию в кінцівці матчу з Атлетіком. Баски більше контролювали гру, і вийшли вперед завдяки голу Ноласкоаїна через 5 хвилин після виходу на заміну. Однак Мата через 10 хвилин врятував нічию для Хетафе.

Після цієї гри Хетафе набрав 17 очок і піднявся на 10 місце. Атлетік з 11 пунктами лишився на 18 позиції.