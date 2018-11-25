Атлетик установил антирекордную безвыигрышную серию в своей истории в Примере

Баски не побеждают в Ла Лиге с августа – такой негативной серии клуб еще не имел.

В 13 туре Примеры Атлетик не сумел переиграть Хетафе и довел свою безвыигрышную серию в чемпионате до 12 матчей. Это худшая серия в истории клуба, сообщает Opta.

Баски выиграли лишь матч первого тура, а сейчас с 11 очками расположились в зоне вылета испанского первенства. "Красно-белые" чаще всего в этом сезоне Ла Лиги расписывают ничьи (8).

Напомним, что Атлетик никогда не вылетал из Примеры. В этом сезоне клуб очень близок к этому.

Система подготовки игроков Атлетика