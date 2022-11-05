Кадис и Хетафе в матче 13-го тура Ла Лиги голов на забивали. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 13-й тур

Хетафе – Кадис – 0:0

Удаления: Альварес, 90+6, Порту, 90+8 – Эрнандес, 90+11

Вальядолид – Эльче – начало в 17:15

Сельта – Осасуна – начало в 19:30

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Пока большинство болельщиков отдыхало в ожидании нормальных субботних матчей, настоящие футбольные гурманы наслаждались битвой 15-й и 19-й команд Ла Лиги. Хетафе принимал Кадис – и, как ни странно, матч оказался довольно интересным. Команды провели 28 ударов на двоих, создав ряд очень хороших моментов.

Гости действовали значительно острее. Андалусийцы наиграли на 1,32 ожидаемых голов против 0,67 у мадридцев. В конце встречи эмоции закипели, что вылилось сразу в три удаления. К сожалению для тех, кто все же включил этот поединок, голов никто так и не забил. Ничья!

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