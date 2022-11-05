Кадіс і Хетафе у матчі 13-го туру Ла Ліги голів на забивали. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 13-й тур

Хетафе – Кадіс – 0:0

Вилучення: Альварес, 90+6, Порту, 90+8 – Ернандес, 90+11

Вальядолід – Ельче – початок о 17:15

Сельта – Осасуна – початок о 19:30

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Поки більшість вболівальників відпочивала в очікуванні нормальних суботніх матчів, справжні футбольні гурмани насолоджувались битвою 15-ї та 19-ї команд Ла Ліги. Хетафе приймав Кадіс – і, як не дивно, поєдинок виявився доволі цікавим. Команди провели 28 ударів на двох, створивши низку дуже хороших моментів.

Гості діяли значно гостріше. Андалусійці награли на 1,42 очікуваних голів проти 0,67 у мадридців. Наприкінці зустрічі емоції закипіли, що вилилось одразу у три вилучення. На жаль для тих, хто все ж увімкнув цей матч, голів ніхто так і не забив. Нічия!

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