Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) готовятся к вручению наград лучшему игроку и тренеру 2022 года.

На получение ежегодной награды Globe Soccer Awards в 2022 году претендуют 10 футболистов. Это Эрлинг Холанд (Боруссия Д/Манчестер Сити), Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Тибо Куртуа, Карим Бензема (оба – Реал), Мохамед Салах, Луис Диас (оба – Ливерпуль), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба – ПСЖ), Садио Мане (Ливерпуль/Бавария) и Роберт Левандовски (Бавария/Барселона).

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Список тренеров несколько короче – всего 7 номинантов. На звание лучшего тренера в 2022 году претендуют Юрген Клопп (Ливерпуль), Стефано Пиоли (Милан), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Абель Феррейра (Палмейрас), Ренато Гаушо (Гремио), Карло Анчелотти (Реал) и Жозе Моуринью (Рома).

Церемония награждения состоится 17 ноября в Дубае. Проголосовать за своего фаворита можно до 11 числа, сообщает Globe Soccer.

Год назад награды получили Килиан Мбаппе и Роберто Манчини.

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