На днях в одном из ресторанов Барселоны прошла встреча между Алексом Эрнандесом и Родриго Месси – братьями главного тренера "кулес" и звезды ПСЖ, сообщает инсайдер Жоан Фонтес.

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На ужине присутствовало и третье лицо. Вероятно, это был Фернандо Соланас, отвечающий за контракты и стратегические вопросы бренда Барселоны. Одной из главных тем встречи могло стать возвращение Лионеля Месси на Камп Ноу. Летом его контракт с ПСЖ завершается, а в последние недели активно ходят слухи о воссоединении именно с Барсой.

Для суперкамбека нужно приложить много усилий, ведь нынешняя гигантская зарплата Лео никак не вписывается в потолок зарплат каталонского клуба. Вероятно, братья вместе с Соланасом пытались искать компромисс, чтобы возвращение Месси имело хоть какие-то шансы на воплощение в жизнь.

?Esta semana ha tenido lugar en el Restaurante @Botafumeirobcn una comida entre Alex Hernández y Rodrigo Messi, hermanos de Xavi y Leo Messi en presencia de una tercera persona, muy probablemente Fernando Solanas, especialista en temas contractuales y estratégicos de marca pic.twitter.com/RTiq4r3I9Q — Dongcast (@JoanFontes) November 4, 2022

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