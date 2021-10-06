Клуб из пригорода Мадрида на своем официальном сайте объявил о назначении Кике Санчеса Флореса.

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Смене тренера спровоцировал ужасный старт сезона. Хетафе набрал очко в 8 турах и расположился на дне таблицы Примеры. Первым соперником после международной паузы станет еще один аутсайдер – Леванте, который также уволил главного тренера.

Добавим, что Кике Санчес Флорес не тренировал почти 2 года. Предыдущими командами "доктора Хауса" (похож на персонажа культового сериала) были Валенсия, Бенфика, мадридский Атлетико, Аль-Ахли, Аль-Айн, Уотфорд, Эспаньол и тот же Хетафе.

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