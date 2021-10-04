Рональда Кумана анонсировали как гостя на одном из нидерландских телеканалов, программа была запланирована на 6 октября, сообщает AS.

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Президент Барселоны Жоан Лапорта негативно воспринял эту идею и дал понять специалисту, что сейчас не лучшее время для походов на телевидение. Куман все же прислушался к руководству каталонского клуба и отказался выступать перед телекамерами.

Напомним, из-за неудовлетворительных результатов Барсы на старте сезоне все чаще появляются слухи о возможном увольнении нидерландца.

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