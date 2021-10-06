Керівництво Хетафе знайшло нового тренера, який прийме команду після Мічела.

Клуб з передмістя Мадрида на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Кіке Санчеса Флореса.

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Зміну тренера спровокував жахливий старт сезону. Хетафе набрав очко у 8 турах і розташувався на дні таблиці Прімери. Першим суперником після міжнародної паузи стане ще один аутсайдер – Леванте, який також звільнив головного тренера.

Додамо, що Кіке Санчес Флорес не тренував майже 2 роки. Попередніми командами "доктора Хауса" (схожий на персонажа культового серіалу) були Валенсія, Бенфіка, мадридський Атлетіко, Аль-Ахлі, Аль-Айн, Уотфорд, Еспаньйол і той-таки Хетафе.

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