Хетафе объявил о подписании экс-цели Реала и Манчестер Юнайтед
16:26 - Читати українською
Португальский хавбек Флорентину продолжит сезон 2021/22 в испанском первенстве.
Клуб из пригорода Мадрида на своем официальном сайте объявил о договоренности с Бенфикой насчет аренды Флорентину.
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В соглашение включена опция выкупа португальца, на которого в свое время охотились Реал, Манчестер Юнайтед и Милан.
Прошлый сезон Флорентину провел в аренде за Монако, отыграв за монегасков 11 матчей, но не отметившись результативными действиями.
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