Клуб из пригорода Мадрида на своем официальном сайте объявил о договоренности с Бенфикой насчет аренды Флорентину.

Манчестер Юнайтед может освободить 7-й номер для Роналду с помощью Барселоны – есть проблема

В соглашение включена опция выкупа португальца, на которого в свое время охотились Реал, Манчестер Юнайтед и Милан.

Прошлый сезон Флорентину провел в аренде за Монако, отыграв за монегасков 11 матчей, но не отметившись результативными действиями.

Трансферный дедлайн, лето-2021: два новых варианта для Супряги, Манчестер Юнайтед завершил переход Роналду – LIVE