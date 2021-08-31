Хетафе оголосив про підписання екс-цілі Реала та Манчестер Юнайтед
16:24 - Читать на русском
Португальський хавбек Флорентіну продовжить сезон 2021/22 в іспанській першості.
Клуб з передмістя Мадрида на своєму офіційному сайті оголосив про домовленість з Бенфікою щодо оренди Флорентіну.
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В угоду включена опція викупу португальця, на якого свого часу полювали Реал, Манчестер Юнайтед та Мілан.
Минулий сезон Флорентіну провів в оренді за Монако, відігравши за монегасків 11 матчів, але не відзначившись результативними діями.
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