Клуб з передмістя Мадрида на своєму офіційному сайті оголосив про домовленість з Бенфікою щодо оренди Флорентіну.

Манчестер Юнайтед може звільнити 7-й номер для Роналду за допомогою Барселони – є проблема

В угоду включена опція викупу португальця, на якого свого часу полювали Реал, Манчестер Юнайтед та Мілан.

Минулий сезон Флорентіну провів в оренді за Монако, відігравши за монегасків 11 матчів, але не відзначившись результативними діями.

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