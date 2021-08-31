Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани может сменить клубную прописку после эпичного возвращения Криштиану Роналду в Англию.

Барселона заинтересована в подписании Кавани – "блаугранас" находятся на продвинутой стадии переговоров с Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Жерар Ромеро.

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Издание Esport3 информирует о серьезном препятствии этому переходу – высокая зарплата уругвайца. Барселона имеет катастрофическую финансовую ситуацию, которая может заставить отказаться от трансфера, если Кавани не снизит свои требования.

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Отметим, что каталонцы ищут усиления атакующего звена перед стартом в Лиге чемпионов из-за травм Усмана Дембеле и Серхио Агуэро. Добавим, что Барселона попала в группу E, где станет соперником киевского Динамо. Также в квартет попали Бавария и Бенфика.

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