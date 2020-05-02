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Хесе стал чемпионом Франции – воспитанник Реала получил титул за 1 минуту

09:40 18 Читати українською
Хесе стал чемпионом Франции – воспитанник Реала получил титул за 1 минуту
Хесе Родригес / AFP

Нападающий лиссабонского Спортинга Хесе Родригес, права на которого принадлежат Пари Сен-Жермен, сенсационно оформил чемпионство во французской Лиге 1.

Испанский форвард неожиданно получит медаль чемпиона Франции, сообщает AS.

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Нынешний сезон Хесе на правах аренды проводит в Спортинге. Однако, на старте кампании 2019/20 нападающий еще находился в лагере ПСЖ. В 4-м туре из-за эпидемии травм в команде Томаса Тухеля он даже попал в заявку на поединок против Метца (2:0) и появился на поле на 90-й минуте. По правилам Лиги 1, чемпионские медали получают все игроки команды-победителя, сыгравшие хотя бы минуту.

Напомним, что под давлением властей Франция первой среди топ-чемпионатов завершила сезон, а ПСЖ был объявлен чемпионом.

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Хесе Родригес Хесе Родригес Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон ПСЖ ПСЖ Франция футбольные курьёзы
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