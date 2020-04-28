Франция первой среди топ-чемпионатов окончательно завершит сезон – известны подробности

Возобновление футбольных соревнований во Франции выглядит практически нереальным.

Лига 1 и Лига 2 будут вынуждены согласиться на окончательную остановку сезона 2019/20, утверждает

RMCSport и журналист L'Equipe Бертран Лятур.

Украина и другие европейские чемпионаты получили от УЕФА дедлайн на возобновление сезона

В ближайшее время премьер-министр страны Эдуар Филипп объявит об этом решении официально. Ситуация с коронавирусом во Франции не позволяет проводить матчи в условиях полной безопасности, поэтому клубам придется ждать минимум августа и нового сезона. В мае лига будет определять распределение мест по итогам текущего розыгрыша.

Добавим, что Франция станет первым топ-чемпионатом Европы, который решился на такое радикальное решение. Ранее чемпионат завершили только Нидерланды.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА