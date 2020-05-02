Хесе став чемпіоном Франції – вихованець Реала здобув титул за 1 хвилину

Нападник лісабонського Спортінга Хесе Родрігес, права на якого належать Парі Сен-Жермен, сенсаційно оформив чемпіонство у французькій Лізі 1.

Іспанський форвард несподівано отримає медаль чемпіона Франції, повідомляє AS.

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Нинішній сезон Хесе на правах оренди проводить у Спортінгу. Проте, на старті кампанії 2019/20 нападник ще перебував у таборі ПСЖ. У 4-му турі через епідемію травм у команді Томаса Тухеля він навіть потрапив до заявки на поєдинок проти Метца (2:0) та з'явився на полі на 90-й хвилині. За правилами Ліги 1, чемпіонські медалі отримують усі гравці команди-переможця, які зіграли бодай хвилину.

Нагадаємо, що під тиском влади Франція першою серед топ-чемпіонатів завершила сезон, а ПСЖ був оголошений чемпіоном.

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