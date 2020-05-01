ПСЖ посвятил досрочное чемпионство борцам с коронавирусом

Президент Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал очередной титул своего клуба.

"Мы хотим посвятить этот титул всем медицинским работникам и другим героям, которые каждый день в течение многих недель самоотверженно работают, вызывая наше восхищение.

Мы понимаем, уважаем и поддерживаем решение французского правительства остановить Лигу 1. Здоровье должно оставаться в приоритете. Хочу поблагодарить игроков, тренеров и персонал за грандиозный объем работы.

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Титул – это награда за ежедневный труд. В эти тяжелые времена, надеюсь, чемпионство подарит нашим болельщикам немного позитива. Когда обстоятельства позволят, мы обязательно отпразднуем этот трофей всей семьей ПСЖ", – цитирует Нассера Аль-Хелаифи официальный сайт клуба.

Напомним, что Лига 1 после окончательной остановки турнира вручила ПСЖ третий подряд титул чемпиона Франции. За последние 10 лет у парижан уже 7 чемпионств.

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