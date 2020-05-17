Хесе подло бросил каталонскую "Барби" с маленьким сыном – красавица ждет второго ребенка

Нападающий ПСЖ Хесе Родригес погубил собственную карьеру, а также разбил немало женских сердец.

Очередной "жертвой" 27-летнего воспитанника Реала стала модель Джанира Барм, известная как каталонская "Барби". Сексапильная блондинка родила ему сына, переехала в Париж, а теперь осталась наедине с малышом. Пара неожиданно разошлась несколько дней назад, после серии романтических фото в Инстаграм, информирует испанский телеканал Cuatro.

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Своим прощальным постом в социальной сети Джанира намекнула, что Хесе – плохой и неответственный отец. Кроме этого, девушка шокировала как футболиста, так и собственных фанов свежим тестом на беременность, она второй раз станет мамой.

Отметим, что Хесе воспитывает четырех сыновей от трех разных женщин. Он до сих пор находится на контракте с ПСЖ, но уже 30 июня станет свободным агентом. Парижане отдавали его в аренды в Лас-Пальмас, Сток Сити, Бетис и Спортинг – испанец везде проваливался.

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