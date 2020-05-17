Хесе підло покинув каталонську "Барбі" з маленьким сином — красуня чекає другу дитину

Нападник ПСЖ Хесе Родрігес занапастив власну кар'єру, а також розбив чимало жіночих сердець.

Черговою "жертвою" 27-річного вихованця Реала стала модель Джаніра Барм, відома як каталонська "Барбі". Сексапільна блондинка народила йому сина, переїхала в Париж, а тепер залишилась наодинці з малюком. Пара несподівано розійшлась декілька днів тому, після серії романтичних фото в Інстаграм, інформує іспанський телеканал Cuatro.

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Своїм прощальним постом у соціальній мережі Джаніра натякнула, що Хесе – поганий та невідповідальний батько. Крім цього, дівчина шокувала як футболіста, так і власних прихильників свіжим тестом на вагітність, вона вдруге стане мамою.

Відзначимо, що Хесе виховує чотирьох синів від трьох різних жінок. Він досі перебуває на контракті з ПСЖ, але вже 30 червня стане вільним агентом. Парижани віддавали його в оренди у Лас-Пальмас, Сток Сіті, Бетіс і Спортінг – іспанець всюди провалювався.

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