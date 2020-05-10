Еротична пауза: топ-30 фото спокусливих панночок, які скучають за Ярмоленком, Луніним, Мессі і Роналду

В очікувані відновлення європейських чемпіонатів "Футбол 24" розігріває охололі чоловічі серця.
Ну що, планета потроху вичухується після нищівного удару коронавірусу. Вже стартувала корейська К-ліга, на підході – надійні і дисципліновані полки німецьких ліг. Їхній досвід повинен надихнути інші країни.
Легендарна Твіттеріада також перебуває на своєрідному карантині давно (і надовго), тож у нагоді нам став Twitter-акаунт FutbolBabes, який зібрав світлини чарівних фанаток клубів та національних збірних з усього світу.
Милуємося і мріємо. Про футбол, звісно ж :)
1. Тігрес (Монтеррей, Мексика)
2. Арсенал (Лондон, Англія)
3. Збірна Аргентини
4. Рома (Рим, Італія)
5-6. Вест Хем (Лондон, Англія)
7. Збірна Бразилії
8. Мілан (Італія)
9. Марсель (Франція)
10. Збірна Ісландії
11. Челсі (Лондон, Англія)
12. Лаціо (Рим, Італія)
13. Збірна Колумбії
14-15. Ева Мураті, албанська акторка і телеведуча
16. Реал (Мадрид, Іспанія)
17. Рівер Плейт (Буенос-Айрес, Аргентина)
18-19. Манчестер Юнайтед (Англія)
20. Бока Хуніорс (Буенос-Айрес, Аргентина)
21-22. Барселона (Іспанія)
23-24. Ювентус (Турин, Італія)
25. Тоттенхем (Лондон, Англія)
26. Расінг (Авельянеда, Аргентина)
27-28. Інтер (Мілан, Італія)
29-30. Ліверпуль (Англія)
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