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КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Еротична пауза: топ-30 фото спокусливих панночок, які скучають за Ярмоленком, Луніним, Мессі і Роналду

19:15 2582 Читать на русском
Еротична пауза: топ-30 фото спокусливих панночок, які скучають за Ярмоленком, Луніним, Мессі і Роналду
Вона за Ліверпуль з дитинства / Futbol Babes
Олег Бабій Олег Бабій

В очікувані відновлення європейських чемпіонатів "Футбол 24" розігріває охололі чоловічі серця.

Ну що, планета потроху вичухується після нищівного удару коронавірусу. Вже стартувала корейська К-ліга, на підході – надійні і дисципліновані полки німецьких ліг. Їхній досвід повинен надихнути інші країни.

Легендарна Твіттеріада також перебуває на своєрідному карантині давно (і надовго), тож у нагоді нам став Twitter-акаунт FutbolBabes, який зібрав світлини чарівних фанаток клубів та національних збірних з усього світу.

Милуємося і мріємо. Про футбол, звісно ж :)

1. Тігрес (Монтеррей, Мексика)

тигрес

2. Арсенал (Лондон, Англія)

арсенал

3. Збірна Аргентини

аргентина

4. Рома (Рим, Італія)

рома

5-6. Вест Хем (Лондон, Англія)

вест хем

вест хем

7. Збірна Бразилії

бразилія

8. Мілан (Італія)

мілан

9. Марсель (Франція)

марсель

10. Збірна Ісландії

ісландія

11. Челсі (Лондон, Англія)

челсі

12. Лаціо (Рим, Італія)

лаціо

13. Збірна Колумбії

колумбія

14-15. Ева Мураті, албанська акторка і телеведуча

ева мураті

ева мураті

16. Реал (Мадрид, Іспанія)

реал

17. Рівер Плейт (Буенос-Айрес, Аргентина)

рівер плейт

18-19. Манчестер Юнайтед (Англія)

мю

мю

20. Бока Хуніорс (Буенос-Айрес, Аргентина)

бока хуніорс

21-22. Барселона (Іспанія)

барселона

барселона

23-24. Ювентус (Турин, Італія)

ювентус

ювентус

25. Тоттенхем (Лондон, Англія)

тоттенхем

26. Расінг (Авельянеда, Аргентина)

расінг

27-28. Інтер (Мілан, Італія)

інтер

інтер

29-30. Ліверпуль (Англія)

ліверпуль

ліверпуль

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