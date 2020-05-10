Еротична пауза: топ-30 фото спокусливих панночок, які скучають за Ярмоленком, Луніним, Мессі і Роналду

Вона за Ліверпуль з дитинства / Futbol Babes

В очікувані відновлення європейських чемпіонатів "Футбол 24" розігріває охололі чоловічі серця.

Ну що, планета потроху вичухується після нищівного удару коронавірусу. Вже стартувала корейська К-ліга, на підході – надійні і дисципліновані полки німецьких ліг. Їхній досвід повинен надихнути інші країни.

Легендарна Твіттеріада також перебуває на своєрідному карантині давно (і надовго), тож у нагоді нам став Twitter-акаунт FutbolBabes, який зібрав світлини чарівних фанаток клубів та національних збірних з усього світу.

Милуємося і мріємо. Про футбол, звісно ж :)

1. Тігрес (Монтеррей, Мексика)

2. Арсенал (Лондон, Англія)

3. Збірна Аргентини

4. Рома (Рим, Італія)

5-6. Вест Хем (Лондон, Англія)

7. Збірна Бразилії

8. Мілан (Італія)

9. Марсель (Франція)

10. Збірна Ісландії

11. Челсі (Лондон, Англія)

12. Лаціо (Рим, Італія)

13. Збірна Колумбії

14-15. Ева Мураті, албанська акторка і телеведуча

16. Реал (Мадрид, Іспанія)

17. Рівер Плейт (Буенос-Айрес, Аргентина)

18-19. Манчестер Юнайтед (Англія)

20. Бока Хуніорс (Буенос-Айрес, Аргентина)

21-22. Барселона (Іспанія)

23-24. Ювентус (Турин, Італія)

25. Тоттенхем (Лондон, Англія)

26. Расінг (Авельянеда, Аргентина)

27-28. Інтер (Мілан, Італія)

29-30. Ліверпуль (Англія)

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