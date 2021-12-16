Хавбек МЮ Поль Погба не вписывается в планы рулевого "блаугранас", сообщает Diario Sport.

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Агент француза, Мино Райола, уже провел встречу с президентом Барселоны Жоаном Лапортой. Летом Погба становится свободным агентом, но даже такой статус не вдохновляет Хави. Главный тренер Барселоны считает полузащиту не самым плохим звеном в составе и предпочитает потратить деньги на более кризисные позиции. Кроме того, личные запросы Погба и Райолы будут далеко не скромными – в Манчестер Юнайтед чемпион мира получает 290 тысяч фунтов в неделю.

К слову, в текущем сезоне Погба провел 13 матчей за "красных дьяволов" и отличился семью ассистами.

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