Нападающий Интера Алексис Санчес может снова поиграть в составе Барселоны, которая готова отправить своего нападающего к "нерадзурри".

Барселона намерена избавиться от Люка де Йонга и размышляет над вариантом обмена нидерландца на Алексиса Санчеса, информирует Sport.es.

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Севилья, которой принадлежат права на Люка де Йонга, не против того, чтобы клубы совершили обмен. Впрочем, для этого нужно, чтобы Хави согласился на переход чилийца, выступавшего за Барселону с 2011 по 2014 годы. Указывается, что Санчес может перейти в Барселону на правах аренды.

К слову, Алексис провел 14 матчей за Интер в текущем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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