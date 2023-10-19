"Не знаю, как не получил штраф за превышение скорости": начал у Фергюсона, выиграл АПЛ с Лестером, дебют в ЛЧ в 34 года
Карьера защитника Антверпена Ричи Де Лата напоминает киношный сценарий с красивой развязкой. Дебют в Лиге чемпионов накануне 35-летия на Камп Ноу в футболке любимого клуба детства. Что может быть лучше?
Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о Ричи Де Лате, футбольная жизнь которого удивляет и восхищает своими виражами.
Премьера в Лиге чемпионов
61-я минута матча Барселона – Антверпен. Бельгийский чемпион тяжело стартует в Лиге чемпионов на Камп Ноу. Прошел только час игрового времени, а гости уже пропустили четыре сухих мяча. Резервный арбитр поднимает табличку с цифрой 2 – на бровке поля появляется Ричи Де Лат. Carpe diem – Де Лату 34 года, 9 месяцев и 22 дня. Это один из самых поздних дебютов в Лиге чемпионов последнего десятилетия.
За этими цифрами – непростая жизненная история, вместившая 17 лет и 12 клубов. Авторитетный The Athletic красноречиво описывал старт карьеры Ричи: "Именно в Антверпене начался его футбольный путь с нервных путешествий по городу в 13-летнем возрасте, пряча королевский значок на своем рюкзаке, ведь парень жил недалеко от стадиона их ожесточенного соперника Беерсхота".
В основу "красных" Де Лат попал в 2006-м, когда в Антверпен перебрались принадлежащие Манчестер Юнайтед Райан Шоукросс, Даррон Гибсон и Фрейзер Кэмпбелл. Согласно условиям партнерства двух клубов, молодые английские таланты получали шанс в команде из портового города. Возглавлял Антверпен тоже британец – Уоррен Джойс, которого Де Лат считает своим футбольным отцом (впоследствии они пересекутся в Австралии, когда карьера Ричи пересечет экватор).
Вскоре Де Лат и сам уехал на Туманный Альбион, однако первый опыт в Сток Сити оказался ужасающим. У молодого бельгийца и Тони Пьюлиса отношения не сложились сразу. В первую очередь из-за стиля футбола, который проповедовал менеджер Сток Сити.
Я получил мяч и стал бежать. Прошел нескольких соперников и прострелил в штрафную. Тони остановил тренировку и сказал: "Мы здесь этого не делаем". Я понял, что это не для меня. Это был не футбол. Я просто пнул мяч в сторону и сказал: "Удачи!"
Однажды Де Лату позвонил агент и сообщил новость, которая казалась примитивной шуткой – его приглашает Манчестер Юнайтед. Как оказалось, Джойс порекомендовал подопечного сэру Алексу Фергюсону, а тот пригласил парня на Олд Траффорд. Наставник Антверпена объяснял Де Лату: "Я поручился за тебя перед сэром Алексом. Теперь все зависит от тебя".
Первый разговор с Фергюсоном и звезды вокруг
Первый день в Кэррингтоне, на базе Юнайтед, показался особенным. Сначала Ричи познакомился с тренером "молодежки" Уле Гуннаром Сульшером, а затем состоялась встреча с легендой. "Сэр Алекс обратился ко мне отлично, – рассказывал Де Лат в интервью The Athletic. – Он ходил по коридорам на базе и останавливался, чтобы поговорить со всеми: игроками основы, юношами и кухонным персоналом. Он был настоящим джентльменом".
Ричи вспоминал – во время первой встречи в кабинете Фергюсона он не произнес и двух слов. А еще мало понял из того, что сказал тренер – все из-за особого шотландского акцента сэра Алекса. "Я дрожал и сильно вспотел", – делился эмоциями футболист.
Поначалу Де Лат просто гулял рядом с тренировочными полями и встречал звезд: Гиггза, Невилла, Скоулза. "Я прошел путь от неизвестного игрока до первого бельгийца, который играл за Юнайтед. Вдруг мне начали звонить из бельгийских газет. Я превратился из ноунейма в "парня с именем". Это был тревожный звоночек, потому что надо было много работать", – говорил футболист.
Ричи признавался, что на тренировках старался не вступать в жесткий отбор, чтобы не травмировать именитых партнеров. Впрочем, в дубле Сульшера, которого Де Лат называет отличным тренером, будущих звезд тоже хватало: Погба, Македа, Фостер, Дринквотер.
Рождение Лестера и аренда в Боро
Де Лат провел всего шесть матчей за Манчестер Юнайтед. Даже при отсутствии Невилла Фергюсон делал ставку на Рафаэля Силву или Каррика, выходивших справа в обороне. Так что бельгиец отправлялся в систематические аренды. Так продолжалось до 2012-го, когда Де Лат перебрался в Лестер.
В дебютном сезоне Ричи стал участником эпичной развязки в плей-офф за выход в АПЛ, когда Уотфорд на 7-й компенсированной минуте усилиями Троя Дини вырвал победу (в предыдущей атаке Лестер не реализовал пенальти). Но уже в следующем году "лисы" выиграли Чемпионшип со 102 очками.
Если в МЮ Де Лат тренировался со сложившимися звездами, то в Лестере будущие топы – Варди, Марез и Канте – буквально формировались на его глазах. Ричи начал чемпионский сезон в старте, отыграл семь матчей, однако после домашней неудачи с Арсеналом (2:5) бельгийца заменил Дэнни Симпсон. В дальнейшем Де Лат лишь пять раз выходил на замену, а затем вообще был арендован Мидлсбро.
Я не хотел никуда уходить. В последний день трансферного окна мне позвонил агент и сказал, что Мидлсбро очень интересуется мной. Моя жена находилась на седьмом месяце беременности, а моя старшая дочь Лилли ходила в школу и хорошо училась. Так что я ответил отказом, – объяснял свое решение Де Лат.
После этого он пообщался с тренером Лестера Клаудио Раньери, который заявил, что не может гарантировать Ричи место на поле. Затем позвонил менеджер Мидлсбро Айтор Каранка и пытался убедить бельгийца. Де Лат отказал и ему, однако поздно вечером сел в автомобиль и поехал в Мидлсбро, чтобы подписать контракт.
Два праздника в один день
Де Лат отыграл 10 матчей за новую команду, помог ей финишировать второй в Чемпионшипе и повыситься в классе. В заключительном туре бельгиец остался на скамейке запасных – в случае поражения Брайтону его команда теряла путевку в АПЛ. Но все завершилось удачно – 1:1. Таким образом, Де Лату покорилось уникальное достижение – он получил две медали наивысших английских дивизионов в течение одного сезона. Но судьба подготовила ему еще больший сюрприз.
Утром 7 мая перед игрой с Брайтоном Де Лату позвонили из Лестера и сказали, что ждут его вечером на стадионе ("лисы" в заключительном туре принимали Эвертон) – он должен получить свою медаль за победу в Премьер-лиге. Ричи отпраздновал успех с Мидлсбро, получил медаль, выпил шампанского и уехал в соседний Лестер.
Я не знаю, как меня не оштрафовали за превышение скорости, потому что я заехал в Лестер в рекордно короткие сроки. Я приехал туда сразу после перерыва, просмотрел второй тайм, а затем надел свою форму вместе с остальными ребятами для церемонии вручения трофея. Так я получил вторую медаль за день. Это было невероятно, – описывал тот безумный день Де Лат.
Играл в нападении в Австралии и был лидером чемпионского Антверпена
В следующем сезоне Ричи стал игроком Астон Виллы, но в самом начале травмировал крестообразную связку колена и повредил сухожилие. Длительный процесс восстановления, частая смена тренеров и работа со Стивом Брюсом окончательно убедили Де Лата – надо покидать Бирмингем: "Футбол Стива Брюса походил на то, что делал Тони Пьюлис, но у Тони по крайней мере был план. Помню, на тренировке Стив бросал мяч в центр и говорил: "Давайте играть", будто нам было меньше девяти лет. Это безумие".
В 2018-м Ричи ненадолго вернулся в Антверпен, а затем неожиданно перебрался в Австралию к хорошо знакомому Уоррену Джойсу. В Мельбурне бельгиец стал капитаном и даже сыграл в роли нападающего, забив семь голов в А-Лиге. Одним из факторов, заставивших Де Лата вернуться в Антверпен стал Коби, американский кокер-спаниель. Ричи подарил его своей супруге на 18-летие. Семья не взяла четырехлапого друга с собой в Австралию, оставив у родственников. После возвращения домой на Ричи и его жену ждало большое разочарование – у 13-летней собаки обнаружили опухоль. А спустя два месяца Коби не стало.
В настоящее время Ричи де Лат проводит свой пятый сезон в родном Антверпене после возвращения. Его команда впервые за последние 66 лет стала чемпионом Бельгии, а Ричи был ключевым исполнителем в построениях Марка ван Боммеля. К уникальным титулам с Лестером и Антверпеном 34-летний Де Лат добавил дебют в Лиге чемпионов на Камп Ноу. Похоже, это идеальный фрагмент невероятной карьеры.