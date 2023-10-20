"Блаугранас" остались аж без 8 игроков на матчи против Атлетика и Шахтера из-за травм, но наконец появились и положительные новости – Ламин Ямал и Алехандро Бальде тренировались в общей группе, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона продолжает страдать от травм – 8-й игрок рискует пропустить матч с Шахтером

Таким образом, оба игрока могут оказаться в заявке каталонцев на игру против Атлетика, которая состоится 22 октября. Интересно, что оба покинули расположение сборной Испании из-за повреждений. Ситуация с другими травмированными также вызывает оптимизм: Педри, де Йонг, Левандовски и Рафинья имеют шансы сыграть в Эль-Класико (28 октября). А вот Кунде и Серхи Роберто точно пропустят поединок против Реала.

Добавим, что 25 октября Барселона будет принимать Шахтер в домашнем матче Лиги чемпионов, начало в 19:45 по киевскому времени. Каталонцы пока первые в группе с 6 очками, а "горняки" делят 2-3 места с Порту.

Воспоминания о Коноплянке, творения Ги Ру и Ируреты, Льерс в небытии: клубы из ЛЧ в низших дивизионах