Барселона все еще сохраняет лазейку, благодаря которой Роберт Левандовски сможет сыграть в матче с Атлетико.

В среду, 4 января административный спортивный суд (TAD) принял решение оставить трёхматчевую дисквалификацию форварда Барселона Роберта Левандовски в силе. Таким образом, поляк пропустит матчи против Атлетико, Хетафе и Жироны. Об этом информирует Mundo Deportivo.

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В то же время отмечается, что если Барселона подаст апелляцию на это решение, то действие наказания будет приостановлено, в Левандовски сможет сыграть против Атлетико в воскресенье, 8 января.

Напомним, что в матче 14 тура Ла Лиги Левандовски заработал два предупреждения и был удалён с поля. Вторую желтую карточку игрок получил за "презрительное" отношение к арбитру встречи Хилю Мансано.

Тогда же Роберт был дисквалифицирован на 3 матча, но Барселона опротестовала решение в Центральном арбитражном суде Мадрида. Он постановил приостановить действие дисквалификации на время рассмотрения дела, благодаря чему Левандовски смог сыграть в матче против Эспаньола.

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