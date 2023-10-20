Головний тренер Барселони Хаві Ернандес не розуміє, чому Апеляційний комітет Ла Ліги скоротив дискваліфікацію захисника Реала Начо з трьох до двох матчів.

"Для мене це сюрприз. Минулого року ми втратили Лєвандовскі на 3 матчі лише через жест. Ми також подали апеляцію, але вони нічого не скоротили.

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Ситуація Начо мене дивує. Він міг завдати серйозної травми колезі, а йому скорочують дискваліфікацію з трьох до двох матчів. Як спортсмен я здивований... Торік Лєвандовскі відсидів усі 3 матчі, хоча тільки торкнувся свого носа. Такі рішення – цілковита несподіванка", – наводить слова Хаві Marca.

Нагадаємо, матч Барселона – Реал відбудеться 28 жовтня, початок о 17:15. Наразі мадридці очолюють таблицю Ла Ліги, а каталонці йдуть третіми з відставанням у 3 очки.

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