"Сравнение с Гвардиолой? Он лучший тренер в мире, ориентир для меня. Пеп внес невероятный вклад в развитие клуба. Я уступаю в любых сравнениях с ним. Понимаю, куда я попал, и что от нас требуют.

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Конечно, мы обеспокоены травмами. Мы должны навести порядок, понять, в чем проблема и найти решение. Это кропотливая работа в медицинской сфере. У нас есть идея, но нужно поговорить с президентом. Игроков нужно восстановить.

Необязательно быть жестким с игроками. Это вопрос порядка и правил. Как и во всех клубах. Когда у меня были правила, все получалось хорошо. В противном случае результаты ухудшались. Здесь речь не идет об отсутствии дисциплины, но должен быть порядок.

Мы уже думаем об Эспаньоле. У нас домашнее дерби. Мы подготовим команду, чтобы победить. Здесь нужно побеждать каждый день. Очевидно, что это не самый лучший момент в истории клуба.

Да, я хотел бы тренировать Месси, Это'О или Роналдиньо. Месси пожелал мне удачи. Мы больше не можем думать об игроках, которых у нас нет. Мы общаемся с президентом о многом, среди прочего – и зимний рынок. У нас есть вингеры высокого уровня. Нам нужно восстанавливать травмированных. Мы будем конкурентоспособны. Я хочу играть с вингерами.

Прошлые провалы? Я не могу говорить о том, чего не пережил. Не могу ставить диагноз проблеме, которую не понимаю. Могу сказать, что когда были четкие нормы и требования, мы выступали хорошо.

Дембеле, при хорошей работе, может быть лучшим в мире на своей позиции. У него должен быть победный менталитет, и мы должны ему помогать. Возвращение этого игрока на топ-уровень является моим приоритетом.

Ветераны? Со всеми игроками план одинаков. Все они начинают с нуля. Тех, кого я знаю, буду подталкивать больше всего. Хочу, чтобы они были лидерами в раздевалке. Они очень важны, ведь имеют большой опыт. Я знаю их сильные и слабые стороны. У меня нет проблем с ними. Это капитаны, но требования ко всем игрокам будут одинаковыми.

Бразилия хотела, чтобы я помогал Тите в национальной сборной, а затем возглавил команду, но я стремился тренировать Барсу. Это самый сложный клуб в мире. Здесь нужно побеждать и одновременно играть красиво. Фанов нужно убеждать", – сказал Хави во время пресс-конференции.

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