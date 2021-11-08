Гвардиола отменил свои планы, чтобы посетить презентацию Хави в Барселоне
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил лично поздравить Хави с назначением в Барселону.
Испанец накануне уже прибыл в столицу Каталонии, где посетит официальные мероприятия, организованные Барселоной. Ради этого Гвардиоле даже пришлось отменить личные планы, сообщает журналист SkySport Маттео Моретто в Twitter.
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Напомним, что презентация нового тренера "сине-гранатовых" состоится уже сегодня, 8 ноября, на стадионе Камп Ноу. После мероприятия Хави даст традиционную в таких случаях пресс-конференцию.
К слову, Барселона объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.
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