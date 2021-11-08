Хави Эрнандес принимается за исполнение обязанностей главного тренера Барселоны. Освещаем исторический для "кулес" день.

Онлайн-видеотрансляция презентации Хави на Youtube-канале Барсы.

Хави просит президента спеть вместе с фанами! Безумие на Камп Ноу...

? LOCURA EN EL CAMP NOU



XAVI Y LAPORTA CANTAN “un día de partit” durante la PRESENTACIÓN.



#JUGONES 15:10pic.twitter.com/VCdEBSCSXw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 8, 2021

Контракт официально подписан прямо на поле. Легенда уже позирует с футболкой Барсы. Рядом – жена и родители.

ÚLTIMA HORA | Xavi Hernández pisa ya el césped del Camp Nou acompañado del presidente Joan Laportahttps://t.co/dsB4nEDJH3 pic.twitter.com/8slo1Fyijt — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) November 8, 2021

Хави выходит к фанатам в компании Лапорты. Трибуны мощно заряжают: "Хааааави!". Экс-наставник Аль-Садда быстро умилился и заплакал.

Небывалый ажиотаж на Камп Ноу. Испанские СМИ сравнивают атмосферу с презентациями Суареса или Неймара.

Todo preparado en el Camp Nou pic.twitter.com/cP3zaWcLdQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 8, 2021

Первые слова Хави для Barca TV: "Лапорта позвонил и сказал: "Это должен быть ты". Я хорошо знаю этот клуб. Сейчас очень щепетильный момент в нашей истории, как в экономической, так и финансовой плоскости. Ветераны? Пике, Альба, Серхи Роберто, Бускетс и тер Штеген были моими партнерами. Считаю это моим преимуществом. Я готов, мне нравятся вызовы. Наша задача – побеждать и наслаждаться процессом. Благодарен фанам за теплый прием".

Коуч Ман Сити Хосеп Гвардиола специально наведался домой, чтобы поддержать бывшего одноклубника и подопечного. Фото с Лапортой внушает ностальгию. Барса конца "нулевых" была лучшей командой в истории.

Хави намерен расформировать медицинский штаб Барсы. Ужасная эпидемия травм не оставляет другого выхода. Он хотел бы вернуть легендарного Рикарда Пруну (на фото ниже), лечившего каталонских звезд с 2007-го по 2020-й. Сейчас выпускник барселонского университета работает у Аль-Шарджа.

Жоан Лапорта вроде бы пообещал Хави трех новичков в зимнее трансферное окно. В частности, испанская пресса уже рапортует о контактах "блаугранас" с Седриком Бакамбу – экс-форвардом Вильярреалом, у которого зимой завершается контракт с китайским Бэйцзин Гоань. Кроме того, команду ожидает кадровая чистка. Первой жертвой революции Хави рискует стать нидерландский нападающий Люк де Йонг, пишет Sport.es.

На презентацию нового тренера было продано 25 тысяч билетов. Резонанс – безумный. Например, последний домашний Барсы против Алавеса посетили лишь 37 тыс. человек. Напомним, что контракт Хави рассчитан до июня 2024 года. Сразу по прилету из Катара 41-летний наставник посетил матч дубля каталонцев, разбившего молодежку Севилье (4:0).

Вместе с Хави в Барсе будут работать семеро его помощников из Аль-Садда. Все – испанцы: два ассистента, Оскар Эрнандес (родной брат Хави) и Серхио Алегре, тренер по физподготовке Иван Торрес, аналитики Давид Пратс, Тони Лобо и Серхио Гарсия, а также физиотерапевт Карлос Ногейра. Президенту Лапорте пришлось выкупить контракты этих специалистов.

Хави вернулся домой. Пожалуй, лучший полузащитник в истории каталонского клуба имеет непростую миссию – вылечить команду, потерявшую узнаваемый стиль и Месси. "Эра Хави", как пишет Diario SPORT, начинается сегодня, 8 ноября. Правда, уроженцу каталонской Террасы почти две недели придется работать в неполном составе. Большинство игроков разъехались по национальным сборным. Более того, подготовка к каталонскому дерби (20 ноября) осложняется кадровой катастрофой. Хави не может рассчитывать на 11 травмированных (Нето, Эрик, Пике, Дест, Нико, Серхи Роберто, Педри, Дембеле, Агуэро, Брейтвейт, Ансу).

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