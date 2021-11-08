"Порівняння з Гвардіолою? Він найкращий тренер у світі, орієнтир для мене. Пеп зробив неймовірний внесок у розвиток клубу. Я поступаюся у будь-яких порівняннях з ним. Розумію, куди я потрапив, і що від нас вимагають.

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Звісно, що ми стурбовані травмами. Ми повинні навести порядок, зрозуміти, в чому проблема і знайти рішення. Це клопітка робота в медичній сфері. У нас є ідея, але треба поговорити з президентом. Гравців потрібно відновити.

Необов'язково бути жорстким з гравцями. Це питання порядку і правил. Як і в усіх клубах. Коли у мене були правила, все виходило добре. А коли ні, результати погіршувалися. Тут не йдеться про відсутність дисципліни, але має бути порядок.

Ми вже думаємо про Еспаньйол. У нас домашнє дербі. Ми підготуємо команду, аби перемогти. Тут потрібно перемагати кожного дня. Очевидно, що це не найкращий момент в історії клубу.

Так, я хотів би тренувати Мессі, Ето'О або Роналдінью. Мессі побажав мені успіху. Ми більше не можемо думати про гравців, яких у нас немає. Ми спілкуємося з президентом про багато речей, серед них – і зимовий ринок. У нас є вінгери високого рівня. Нам потрібно відновлювати травмованих. Ми будемо конкурентоспроможними. Я хочу грати з вінгерами.

Минулі провали? Я не можу говорити про те, чого не пережив. Не можу ставити діагноз проблемі, якої не розумію. Можу лише сказати, що коли були чіткі норми і вимоги, ми виступали добре.

Дембеле, за умови хорошої роботи, може бути найкращим у світі на своїй позиції. У нього має бути переможний менталітет, і ми повинні допомагати йому. Повернення цього гравця на топ-рівень є моїм пріоритетом.

Ветерани? З усіма гравцями план однаковий. Усі вони починають з нуля. Тих, кого я знаю, підштовхуватиму найбільше. Хочу, щоб вони були лідерами у роздягальні. Вони дуже важливі, адже мають великий досвід. Я знаю їхні сильні та слабкі сторони. У мене немає проблем з ними. Це капітани, але вимоги до всіх гравців будуть однаковими.

Бразилія хотіла, щоб я допомагав Тіте в національній збірній, а потім очолив команду, але я прагнув тренувати Барсу. Це найскладніший клуб у світі. Тут треба перемагати і водночас грати красиво. Фанів потрібно переконувати", – сказав Хаві під час прес-конференції.

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