Нападающий Ман Сити Рахим Стерлинг остается среди приоритетов Барселоны. На подписании 26-летнего англичанина также настаивает Хави Эрнандес, сообщает El Nacional.

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Гвардиола не против отпустить своего форварда в Каталонию, но вместо него ждет приезда полузащитника "блаугранас" Фрэнки де Йонга. Такой бартер не устраивает каталонцев, которые видят в 24-летнем нидерландце будущего лидера команды.

С другой стороны, "горожане" финансово оценивают Стерлинга в 50 млн евро, что Барселона также не может себе пока позволить из-за тотальной экономии.

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