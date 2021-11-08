Нападник Ман Сіті Рахім Стерлінг залишається серед пріоритетів Барселони. На підписанні 26-річного англійця також наполягає Хаві Ернандес, повідомляє El Nacional.

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Гвардіола не проти відпустити свого форварда у Каталонію, але замість нього очікує на приїзд півзахисника "блаугранас" Френкі де Йонга. Такий бартер не влаштовує каталонців, які бачать у 24-річному нідерландці майбутнього лідера команди.

З іншого боку, "містяни" фінансово оцінюють Стерлінга у 50 млн євро, що Барселона також не може собі поки дозволити через тотальну економію.

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