Хаві прагне бачити у Барселоні Стерлінга – Манчестер Сіті хоче на заміну зірку каталонців
Хаві Ернандес розпочав формувати список трансферних цілей для Барселони.
Нападник Ман Сіті Рахім Стерлінг залишається серед пріоритетів Барселони. На підписанні 26-річного англійця також наполягає Хаві Ернандес, повідомляє El Nacional.
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Гвардіола не проти відпустити свого форварда у Каталонію, але замість нього очікує на приїзд півзахисника "блаугранас" Френкі де Йонга. Такий бартер не влаштовує каталонців, які бачать у 24-річному нідерландці майбутнього лідера команди.
З іншого боку, "містяни" фінансово оцінюють Стерлінга у 50 млн євро, що Барселона також не може собі поки дозволити через тотальну економію.
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