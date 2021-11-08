Хави озвучил первые требования к игрокам Барселоны
Новоиспеченный тренер Барселоны Хави Эрнандес верит, что нынешний состав каталонцев способен на больше.
"Знаю, что сейчас у клуба сложное время, как в финансовом, так и в спортивном плане, но у меня есть желание и мечта, которую хочется воплотить в жизнь.
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Попрошу игроков быть более требовательными к себе, потому что мы Барса – лучший клуб в мире. Во время работы нам нужно максимально выкладываться, прилагать большие усилия", – цитирует Хави Mundo Deportivo.
Напомним, ради кресла наставника "блаугранас" Хави досрочно прекратил сотрудничество с катарским Аль-Саддом. После 12 туров Ла Лиги Барса расположилась на 9-й строчке.
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