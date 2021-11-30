Хави стремится вернуть в Барселону звезду Бенфики
30 ноября 14:28 - Читати українською
Защитник Бенфики Алекс Гримальдо оказался в списке интересов Барселоны.
Хави намерен приобрести левого защитника Бенфики Гримальдо, начинавшего свою карьеру именно в академии "блаугранас", сообщает A Bola.
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Наставник рассматривает Алехандро в качестве замены Жорди Альбе, у которого нет равноценной замены на позиции левого защитника.
К слову, Гримальдо провел 22 матча в составе Бенфики во всех соревнованиях текущего сезона, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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