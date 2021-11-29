Обмен на Усмана Дембеле не заинтересовал Ман Сити, однако "блаугранас" готовы предложить альтернативы, информирует Mundo Deportivo.

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Чемпионы Англии хотят получить за Торреса 70 млн евро, которые для нынешней Барселоны абсолютно неподъемны. Впрочем, каталонцы уже заручились согласием 21-летнего вингера и имеют еще достаточно времени до открытия зимнего трансферного окна. Для уменьшения цены английскому гранду будет предложена широкая группа игроков – Дест, Серхи Роберто, Лангле, Мингеса, Коутиньо, Нето и Умтити. Барселона надеется, что кто-то из этого списка заинтересует Гвардиолу, и обмен состоится.

Добавим, что контракт Торреса с Ман Сити рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне испанец провел 7 матчей, отличившись 3 голами и одним ассистом.

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