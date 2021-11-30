Хаві має намір придбати лівого захисника Бенфіки Грімальдо в Барселону, який розпочинав свою кар'єру саме в академії "блаугранас", повідомляє A Bola.

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Наставник розглядає Алехандро у статусі заміни Жорді Альби, який наразі немає рівноцінної заміни на позиції лівого оборонця.

До слова, Грімальдо провів 22 матчі у складі Бенфіки у всіх змаганнях поточного сезону, в яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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