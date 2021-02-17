Бывший игрок Барселоны Хави, который сейчас тренирует катарский Аль-Садд, в очередной раз ответил на вопрос о возможности возглавить каталонцев.

"Сейчас я в Аль-Садде, у меня все хорошо, я в лучшем клубе Катара. Посмотрим, что будет потом. Все видят во мне тренера Барселоны. Не хочу скрывать, надеюсь на это.

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Я могу сказать это много раз, но я всегда с уважением относился к нынешнему тренеру Рональду Куману и к клубу, который сейчас вполне конкурентоспособен. Желаю команде всего наилучшего. Сейчас будут выборы. Посмотрим, какой кандидат победит. Конечно, это иллюзия, что я вскоре буду тренировать Барселону", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, Хави возглавил Аль-Садд в 2019 году. Контракт специалиста с клубом имеет опцию, которая позволяет уйти в Барселону. Слухи уже давно отправляли испанца обратно в Каталонию, а некоторые кандидаты в президенты Барсы декларировали это как пункт предвыборной программы.

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