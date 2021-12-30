"Сначала Хави мог бы отвечать за футбольную составляющую клуба. У него есть то, что нужно: навыки руководителя, доверие, он знает и любит клуб... Хорди Кройф будет отвечать за организационные моменты – бумажная работа, подписания. Он определит наши цели.

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Куману мы должны предоставить максимальную уверенность, ведь сейчас только середина сезона. Проблема заключается в отсутствии сформированного проекта. Если же все пойдет не так с Куманом, то Хави станет тренером в следующем году. Его две позиции связаны, как в свое время делал Алекс Фергюсон в Манчестер Юнайтед", – цитирует Фонта Marca.

Напомним, выборы нового президента Барселоны состоятся 26 января 2021 года.

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