В рамках 1/8 финала ЛЧ выпало немало интересных пар, но одна выделяется особо – Барселона против ПСЖ. Этот матч выглядит наиболее статусно, однако "изюминка" противостояния кроется не в силах футболистов, а во взаимоотношениях клубов.

Каталонцы и парижане ненавидят друг друга почти десять лет: за перехваченные топ-трансферы, за разгромы, за скандальный арбитраж в 2017-м, за переход Неймара и попытки перетащить Месси, и тому подобное. СМИ обеих стран тоже вписались в эту войну, подогревая ажиотаж провокационными обложками, а фанаты каталонцев перед главной битвой обматерили президента ПСЖ под отелем. Впрочем, главная роль в этом столкновении принадлежала футболистам.

Маурисио Почеттино не мог рассчитывать на Неймара и Ди Марию, а участие Верратти было под вопросом. В итоге тренер решил поставить Марко в старт под Икарди. Вингеров играли Мбаппе и Кин. Рональд Куман, в свою очередь, решил рискнуть – в центре обороны вышел Пике, только восстановившийся от травмы. Кроме того, справа в защиту поставили Деста, у которого в последнее время было мало игровой практики. Все остальные лидеры вышли в основе.

ПСЖ несколько лучше начал поединок, неплохо накрывая каталонцев на их половине поля и уверенно держа мяч под контролем. Уже на 1-й минуте гости могли выйти вперед: Верратти из центра отдал передачу на ход Мбаппе, а тот убежал от Пике с Дестом и вырвался один на один с тер Штеген – впрочем, Марк-Андре вовремя вышел из ворот, выбив мяч из-под ног нападающего. Еще через три минуты Икарди вырвался из-под давления на левом фланге и выкатил передачу под удар Гуйе метров с 23-х, однако Идрисса выстрелил неточно.

Барса сразу же огрызнулась фирменным смещением Дембеле с дальним ударом, но его накрыли защитники. Первый опасный момент каталонцы провели на 14-й минуте: Педри открылся между линиями, поставил корпус Гуйе и разрезал оборону пасом на левый край штрафной Гризманн – Антуан вышел один на один, но загнал себя в глухой угол, пробив в Наваса!

ПСЖ не замедлил с ответом: на 19-й Педри ошибся в центре, Паредес сразу же перевел мяч на Мбаппе, а тот отдал пас в штрафную на Икарди! Мауро оказался перед голкипером, но пробил настолько слабо, что Педри догнал мяч перед воротами.

В общем, в середине первого тайма продолжалась равная игра на встречных курсах. Чувствовалось, что оборона обеих коллективов уязвима к передачам за спину. Наконец, на 27-й минуте это привело к весьма противоречивому пенальти: Месси забросил мяч на ход де Йонгу, а тот ворвался на правый край штрафной и упал.

На одних повторах казалось, что Фрэнки симулировал, но на других был заметен контакт стопы с коленом Курзава. Фаны ПСЖ уверены, что хавбек мог удержаться, подрисовав падение, однако Бьорн Кейперс назначил пенальти. Месси уверенно его реализовал. 1:0!

Look at kurzawa’s knee. It’s a pen pic.twitter.com/2zGoBTzRs7 — CfcHugo (@cfcswedee) February 16, 2021

ПСЖ на мгновение поплыл, едва не пропустив второй гол уже на 29-й минуте – это Дембеле вышел один на один с Навасом, но вместо мощного удара Усман покатил мяч в руки Кейлору. Наказание за расточительность прилетело уже на 32-й: Курзава открылся за Дембеле и получил диагональ от Флоренци, отдал передачу в штрафную на Верратти, а тот в касание внешней стороной стопы отдал пас на 11 метров в ноги Мбаппе. Килиан легко обошел Лангле и расстрелял ближний угол с нескольких метров – 1:1!

После этого команды устроили размен фантастическими моментами. Так, уже на 35-й минуте Курзава ворвался на левый край штрафной и мощно пробил в дальний угол – тер Штеген парировал. Гризманн ответил прорывом левым флангом с выстрелом метров с 20-ти – рядом со штангой!

Кин сразу же огрызнулся ударом с линии штрафной в ближний угол, который потянул тер Штеген, однако на 45-й минуте Марк-Андре привез голевую возможность для ПСЖ. Голкипер вместо выноса подрезал мяч над собой, Париж заработал угловой, а Икарди замкнул подачу с него ударом головой в ближнюю девятку. Мяч попал во внешнюю сторону сетки. Наконец, на перерыв команды ушли при ничейном счете.

В перерыве Почеттино решился на тяжелую замену, сняв Гуйе. Тот много фолил и имел желтую, причем арбитр явно намекал, что следующий фол будет последним для Идрисса. На поле вышел Эррера. Барса же на поле вышла лишь формально. ПСЖ с первых минут второго тайма захватил мяч под контроль и начал проводить атаку за атакой.

Уже на 47-й минуте все могло завершиться вторым голом – это Мбаппе позволили пробить с линии штрафной в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой. Еще через три минуты Килиан протащил мяч в центре и отдал пас на Икарди, а тот с линии штрафной элегантно покатил на правый край под удар Кину. Мойзе пробил со сложным рикошетом от Альбы, однако тер Штеген спас Барсу. Каталонцы могли наказать за расточительность на 58-й минуте, заработав очень опасный стандарт, но Месси пробил из него в стенку.

В какой-то момент показалось, что Барса перехватила инициативу. Так, на 62-й минуте хозяева могли заработать пенальти в результате прострела Альбы, который отскочил в руку Кину. Арбитр решил, что это не пенальти. В следующей же атаке Дембеле нанес удар с правого края под ближнюю штангу, но это было слишком слабо.

За это ПСЖ жестоко наказал на 65-й минуте, когда Флоренци прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную. Пике выбил мяч на Мбаппе, а тот расстрелял ворота. 1:2! Еще через пять минут ситуация стала катастрофической. ПСЖ заработал стандарт на левом фланге, Паредес выполнил подачу на дальнюю штангу, а Кин спокойно замкнул ее головой 1:3!

Рональд Куман в ответ начал проводить истерически-хаотичные замены, сняв с игры сначала Деста, а затем Педри, Пике и Бускетса. На поле появились Мингеса, Пуч и Тринкау, однако за двадцать минут после гола парижан "блаугранас" не создали вообще ничего. Ну, за исключением дальнего удара Дембеле выше ворот. Навасу было настолько скучно, что на 82-й минуте тот выкатил пас точно в ноги Гризманну, но даже в этом случае Барса не забила – мяч отскочил мимо ворот. В глазах каталонцев ощущалась апатия.

ПСЖ мог забить четвертый раз еще на 78-й минуте, когда Гризманн наступил шипами на ногу Мбаппе в собственной штрафной. Арбитры простили хозяев, однако Мбаппе не простил. На 85-й минуте Дракслер протащил мяч по центру метров на 50, после чего выкатил передачу на левый край штрафной – Килиан же в касание положил сферу в дальнюю девятку. 1:4! Этот гол стал последним во встрече.

ПСЖ празднует разгромную победу. Ответный матч проведут 10 марта.