"Зараз я в Аль-Садді, у мене все добре, я в найкращому клубі Катару. Подивимося, що буде потім. Всі бачать в мені тренера Барселони. Не хочу приховувати, сподіваюся на це.

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Я можу сказати це багато разів, але я завжди з повагою ставився до нинішнього тренера Рональда Кумана і до клубу, який зараз цілком конкурентоспроможний. Бажаю команді всього найкращого. Зараз будуть вибори. Подивимося, який кандидат переможе. Звичайно, це ілюзія, що я невдовзі буду тренувати Барселону", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Хаві очолив Аль-Садд в 2019 році. Контракт фахівця з клубом має опцію, яка дозволяє піти в Барселону. Чутки вже давно відправляли іспанця назад у Каталонію, а деякі кандидати у президенти Барси декларували це як пункт передвиборчої програми.

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